Mo: Meloni, ‘missione difensiva con Ue per garantire libertà navigazione’**

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “Rischiano di esserci conseguenze se noi non difendiamo la libertà di navigazione. Dal canale di Suez passa il 15 per cento del commercio mondiale, nella migliore delle ipotesi bloccare quei mercantili vuol dire aumentare il costo dei prodotti che devono arrivare sul nostro mercato: non lo possiamo permettere, quello che stiamo facendo è promuovere, insieme alla Unione europea, una missione difensiva per garantire la libertà di navigazione”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista al Tg1.