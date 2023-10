Ottobre 13, 2023

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “Confesso di essere abbastanza preoccupata dallo scenario generale, ma penso che ci sia un lavoro che si possa fare per evitare che il conflitto possa avere una escalation” che “sfugga al controllo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Maputo, commentando la crisi in Israele e spiegando che “è una fase molto delicata in cui bisogna mantenere il più alto livello possibile di interlocuzioni con gli alleati e gli attori che possono essere coinvolti”.