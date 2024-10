Mo: Meloni, ‘rafforzare capacità esercito libanese’

18 Ottobre 2024

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “Le forze armate libanesi devono essere messe nelle condizioni migliori per essere in grado di sostenere le proprie responsabilità. L’obiettivo è aumentare le loro capacità complessive. Bisogna rafforzare l’addestramento, in accordo con le autorità libanesi”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte con il primo ministro del Libano Najib Mikati, dopo l’incontro bilaterale a Beirut.