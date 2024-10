Mo: Meloni, ‘risposte a problema sfollati Libano o si rischia caos’

19 Ottobre 2024

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – La situazione degli sfollati in Libano “rischia di creare una situazione di non ritorno. Bisogna dare risposte immediate o la situazione può diventare deflagrante, sia in territorio libanese -contribuendo a una destabilizzazione che stiamo cercando di combattere- sia fino a casa nostra”. Così la premier Giorgia Meloni in una breve intervista rilasciata ieri, a Beirut, al tg4.