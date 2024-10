Mo: Meloni, ‘serve un cessate il fuoco, morte Sinwar può aprire storia nuova’**

20 Ottobre 2024

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “Non ho fatto mistero di essere molto preoccupata della situazione in Medio Oriente ed è per questo che chiunque possa fare qualcosa deve il massimo sforzo. Noi abbiamo solamente l’arma della diplomazia ed è per questo che sono venuta a parlare con il primo ministro libanese, il presidente del Parlamento libenaese, parlo spesso con Netanyahu e con tutto i leader della zona”. Così la premier Giorgia Meloni a In Mezz’ora in un intervista raccolta durante la missione in Libano di due giorni fa.

“Io penso che la proposta di un cessate il fuoco, anche temporaneo, che l’Italia porta avanti insieme ad altri Paesi possa essere la chiave di volta. Sappiamo che da parte libanese c’è un’adesione, adesso lo sforzo va fatto da parte di Israele e credo che l’uccisione di Sinwar, simbolo degli attacchi del 7 ottobre, possa oggettivamente fornire una finestra per aprire una storia nuova”.