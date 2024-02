Mo: Mezzaluna Rossa, ‘collasso sistema sanitario a Gaza lascia feriti senza opzioni’

Febbraio 29, 2024

Gaza, 29 feb. (Adnkronos) – I richiedenti aiuti feriti nell’attacco israeliano non hanno la possibilità di ricevere cure a causa del collasso del sistema sanitario. “La Mezzaluna Rossa ha immediatamente iniziato a trasferire i feriti e i morti negli ospedali, ma i numeri erano oltre le nostre capacità”, ha detto ad al Jazeera Raed al-Nims, portavoce della Mezzaluna Rossa Palestinese. “Mentre parliamo, l’intero settore sanitario a Gaza è al collasso, ha finito il carburante”.

Il portavoce ha aggiunto che gli equipaggi della Mezzaluna Rossa sono stati ripetutamente “colpiti intenzionalmente” dalle forze israeliane, in attacchi che hanno ucciso 20 membri dello staff. Ha aggiunto che la comunità internazionale deve rendersi conto che i palestinesi di Gaza non hanno la possibilità di ricevere cure a causa della mancanza di risorse e che deve fare tutto ciò che è in suo potere per fermare la guerra.

“Siamo stati bombardati e affamati per mesi”, ha detto al-Nims, aggiungendo che l’esercito israeliano ha utilizzato gli aiuti come arma di guerra. “Se questo continuerà per più settimane o mesi, tutti gli abitanti di Gaza moriranno a causa delle malattie e della fame”.