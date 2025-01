Mo: Mezzaluna Rossa Palestinese, ‘2 morti in raid Idf in Cisgiordania’

7 Gennaio 2025

Ramallah, 7 gen. (Adnkronos) – Due persone sono morte in altrettanti attacchi israeliano in Cisgiordania. La Mezzaluna Rossa Palestinese afferma di aver recuperato il corpo di un diciottenne ucciso in un attacco aereo israeliano a Tamun, nella valle settentrionale del Giordano. Secondo l’organizzazione sanitaria, le forze israeliane stanno impedendo alle squadre mediche di raggiungere la scena e ci sono segnalazioni di ulteriori vittime sul posto. In un altro attacco, nella città di Talouza, vicino a Nablus, un palestinese di 40 anni è stato ucciso dal fuoco delle Idf.