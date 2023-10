Mo: MI5-Fbi, ‘crisi potrebbe aumentare minaccia terroristica interna’

Ottobre 18, 2023

Washington, 18 ott. (Adnkronos) – I capi dell’MI5 e dell’Fbi hanno lanciato un avvertimento congiunto senza precedenti: la crisi in Medio Oriente potrebbe aumentare il pericolo di un attacco terroristico interno. I servizi antiterrorismo dei due Paesi hanno affermato che le comunità e le organizzazioni ebraiche, così come altri gruppi, potrebbero trovarsi ad affrontare un pericolo maggiore da parte di attori solitari, dell’Iran o di militanti di Hamas sul suolo britannico o statunitense.

Ken McCallum, direttore generale dell’agenzia di spionaggio interna britannica MI5, ha affermato che esiste il rischio che individui che potrebbero essere stati radicalizzati online possano rispondere in “modi autonomi o imprevedibili” nel Regno Unito dopo gli attacchi terroristici contro Israele. Intervenendo a un vertice pubblico dei capi dell’intelligence in California, presente anche il direttore dell’Fbi Christopher Wray, McCallum ha affermato che esiste anche il pericolo che gruppi terroristici o l’Iran possano intensificare l’attività violenta e che individui o organizzazioni ebraiche possano essere presi di mira da neonazisti e islamisti.

“Esiste chiaramente la possibilità che eventi profondi in Medio Oriente generino un livello maggiore di minaccia nel Regno Unito e/o cambino gli obiettivi”, ha affermato il capo del Mi5. L’allarme arriva dopo che lunedì sera un uomo armato ha ucciso a colpi di arma da fuoco due tifosi svedesi a Bruxelles. Inizialmente la procura belga aveva affermato che non ci fossero prove che l’attacco fosse collegato al conflitto Israele-Gaza, ma poi ieri un portavoce ha precisato che si stava valutando l’ipotesi di un collegamento. E nei giorni scorsi c’era stata l’uccisione di un professore in Francia, in un liceo di Arras.

Il direttore dell’Fbi ha affermato che le minacce terroristiche si stanno evolvendo rapidamente negli Stati Uniti e che “non possiamo e non escludiamo la possibilità che Hamas o altre organizzazioni terroristiche straniere possano sfruttare il conflitto per invitare i loro sostenitori a condurre attacchi sul nostro stesso territorio”.

Wray ha affermato che nell’ultima settimana si è verificato “un aumento delle minacce segnalate” contro “ebrei americani o musulmani americani, istituzioni e luoghi di culto” negli Stati Uniti. McCallum è stato meno specifico riguardo alle minacce segnalate nel Regno Unito, ma ha affermato che l’Mi5 è già in allerta nei confronti della minaccia di attori solitari e che, “nel caso particolare di individui o entità ebrei o israeliani”, esiste un rischio potenziale da parte di “quelli di mentalità estremista islamica e quelli di mentalità di estrema destra, antisemita o neonazista”.

Al vertice dei capi dell’intelligence Five Eyes, ospitato dall’Fbi in California, erano presenti anche i leader delle agenzie nazionali di Australia, Canada e Nuova Zelanda. Insieme hanno discusso di cosa significhi l’attacco di Hamas contro Israele all’inizio di questo mese, “sia nella regione che nei nostri Paesi”, ha detto McCallum, così come della minaccia rappresentata dallo spionaggio economico cinese. Wray e McCallum hanno entrambi condannato l’attacco di Hamas a Israele. Wray ha detto di voler esprimere “ancora una volta quanto sono inorridito e continuo a esserlo per le atrocità commesse da Hamas in Israele”, mentre il suo omologo britannico ha detto che “si è trattato di attacchi mostruosi che hanno visto l’omicidio di 1.400 persone”, tra cui almeno sei cittadini britannici.

L’MI5, ha aggiunto McCallum, “sta giocando un ruolo” negli sforzi con le autorità israeliane e di altro tipo per localizzare gli ostaggi britannici catturati dai combattenti di Hamas. L’Fbi ha già detto che sta lavorando per localizzare e identificare gli americani dispersi. C’è stato anche un avvertimento specifico da parte del capo dell’intelligence britannica sull’Iran, che potrebbe essere disposto a intraprendere “un’azione preventiva” contro Israele prima di una prevista invasione di terra di Gaza. “Evidentemente gli eventi in Medio Oriente aumentano la possibilità che l’Iran possa decidere di muoversi in nuove direzioni”, ha detto McCallum. “Non escluderei la possibilità che possa includere il Regno Unito, ma stiamo già operando a un livello elevato di minaccia generata dall’Iran”.