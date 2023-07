Mo: Mieli (Fdi), ‘preoccupa associazione che finanzia Hamas’

Luglio 4, 2023

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Preoccupano le notizie stampa che riferiscono di finanziamenti da parte della ‘Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese’ – fondata da Mohammad Hannoun – ad Hamas. Una vicenda particolarmente grave, perché gioverebbe ricordare che Hamas è considerata organizzazione terroristica dall’Unione europea, quindi chi finanzia Hamas finanzia dei terroristi”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Ester Mieli.

“Tale Associazione – aggiunge – ha organizzato lo scorso gennaio un viaggio a cui, tra i tanti, ha partecipato la capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Antimafia Stefania Ascari, la stessa che in Svezia, a Malmö, ha partecipato a una kermesse salutata con favore da ‘Quds News Network’, agenzia ritenuta associata da Hamas”.

“Nel rispetto del dibattito politico – prosegue – è, senza dubbio, possibile avere idee differenti, ma quello che è certo è che non si può essere europeisti a giorni alterni ed omettere il fatto che Hamas sia un’organizzazione terroristica. A tal proposito – osserva la parlamentare di Fdi – mi chiedo cosa ne pensa il capo del M5S, Giuseppe Conte, ma anche la stessa Elly Schlein e gli altri leader dell’opposizione, anche alla luce del fatto che nell’intergruppo per la Pace tra Palestina e Israele, formato dalla stessa Ascari, risultano farne parte parlamentari del Pd, del M5S e degli altri partiti dell’opposizione. Resta il fatto – conclude – che Mohammad Hannoun è stato in passato ricevuto alla Camera dei deputati dall’ex presidente della Camera Laura Boldrini”.