Mo: Milei in Israele, sposterà ambasciata a Gerusalemme

Febbraio 6, 2024

Tel Aviv, 6 feb. (Adnkronos) – Il presidente argentino Javier Milei è atterrato in Israele per la sua prima visita all’estero da quando è entrato in carica e ha annunciato che trasferirà l’ambasciata a Gerusalemme. È stato accolto dal ministro degli Esteri Israel Katz, che lo ha ringraziato per il suo sostegno allo Stato di Israele.