Mo: Milei ringrazia Idf per aver liberato 2 ostaggi argentini

Febbraio 12, 2024

Buenos Aires, 12 feb. (Adnkronos) – Il neoeletto presidente argentino Javier Milei ha ringraziato l’esercito israeliano per aver salvato due ostaggi con doppia nazionalità, israeliana e argentina, a Rafah, nel sud di Gaza.

Milei, che era in Israele la scorsa settimana per una visita di Stato, si è impegnato a coltivare legami più stretti tra i Paesi e trasferirà l’ambasciata argentina in Israele a Gerusalemme.