Mo: militari israeliani, ‘Hamas ha violato tregua, ripresi combattimenti a Gaza’**

Dicembre 1, 2023

Tel Aviv, 1 dic. (Adnkronos) – Le forze israeliane (Idf) rendono noto di aver “ripreso i combattimenti contro l’organizzazione terroristica di Hamas a Gaza”. I militari israeliani accusano il gruppo, responsabile del terribile attacco del 7 ottobre in Israele, di aver violato l’accordo per una pausa nelle ostilità. “Hamas ha violato la pausa nelle operazioni e, inoltre, ha sparato contro il territorio dello Stato di Israele”, si legge in un post su X.