Mo: ministero Salute, ‘epidemia di poliomielite in tutta la Striscia di Gaza’

30 Luglio 2024

Gaza, 30 lug. (Adnkronos) – Il ministero della Salute di Gaza ha dichiarato un’epidemia di poliomielite in tutta l’enclave palestinese, attribuendo la diffusione del virus alla devastante offensiva militare di Israele. In un comunicato su Telegram, il ministero ha affermato che la situazione “rappresenta una minaccia per la salute dei residenti di Gaza e dei paesi limitrofi”.

Definendo l’epidemia una “battuta d’arresto” per il programma globale di eradicazione della poliomielite, il ministero ha chiesto un “intervento immediato per porre fine all’aggressione israeliana e trovare soluzioni radicali”.