Mo: ministero Sanità Gaza, ‘Idf sta isolando ospedale Nasser’

Gennaio 23, 2024

Gaza, 23 gen. (Adnkronos) – Le forze israeliane stanno isolando il complesso medico Nasser a Khan Younis, esponendo al pericolo la vita del personale, dei pazienti e degli sfollati. Lo ha detto su Telegram Ashraf al-Qudra, portavoce del Ministero della Sanità nella Striscia di Gaza, aggiungendo che “le squadre mediche non sono in grado di trasferire casi gravi dal Nasser Medical Complex al vicino ospedale da campo giordano a causa dei continui bombardamenti”.

In precedenza, al-Qudra aveva chiesto un “intervento urgente” per proteggere l’ospedale Nasser e l’ospedale El Amal e per facilitare il movimento delle ambulanze da e verso gli edifici.