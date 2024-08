Mo: ministro Esteri e Difesa Gb arrivati in Israele

2 Agosto 2024

Tel Aviv, 2 ago. (Adnkronos) – Il ministro della Difesa britannico John Healey è arrivato in visita in Israele come parte del suo tour regionale insieme al ministro degli Esteri britannico David Lammy nel tentativo ci impedire un escalation nella regione e spingere per un cessate il fuoco e un accordo sugli ostaggi. Lo riporta Ynet News, aggiungendo che i due ministri hanno avvertito che l’aumento delle tensioni non sarebbe nell’interesse di nessuno e hanno incontrato il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant.