Mo: ministro Esteri irlandese, ‘soluzione militare non fa che aumentare odio’

Novembre 16, 2023

Tel Aviv, 16 nov. (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri irlandese Micheál Martin ha visitato oggi Sderot e il Kibbutz Beeri nella Striscia di Gaza insieme al ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen. Tra le vittime del massacro anche una cittadina irlandese, assassinata il 7 ottobre. Emily Hand, una giovane ragazza con cittadinanza irlandese, risulta essere fra gli ostaggi detenuti da Hamas. Martin ha detto che il sostegno dell’Irlanda al diritto dei palestinesi a fondare uno Stato non significa sostegno ad Hamas. Il suo Paese rifiuta qualsiasi appello contro l’esistenza dello Stato d’Israele. Allo stesso tempo Martin ha sottolineato che non crede nella soluzione militare e che tale soluzione non farà altro che creare più odio.

Il ministro degli Esteri Eli Cohen ha dichiarato di aver detto a Martin che “le dichiarazioni dell’Irlanda riguardo allo scoppio delle ostilità sono viziate da un’evidente mancanza di comprensione della situazione sul terreno”, e che spera che le scene nella regione “chiariranno chiaramente dalla parte di chi dovrebbe stare l’Irlanda”.