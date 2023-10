Mo: ministro Sicurezza nazionale Israele contrario a gabinetto di guerra

Ottobre 10, 2023

il ministro della Sicurezza nazionale israeliana Itamar Ben-Gvir sarebbe contrario alla creazione di un gabinetto di guerra ridotto. In una dichiarazione rilasciata dal suo ufficio, Ben-Gvir ha affermato di essere "a favore di un governo unitario", anche con il parlamentare dell'opposizione ed ex ministro della Difesa Benny Gantz e il parlamentare ed ex capo di stato maggiore dell'Idf Gadi Eisenkot.

Tuttavia, Ben-Gvir ha dichiarato che anche Gantz e Eisenkot sono responsabili “della situazione in cui ci troviamo”. Il deputato di estrema destra ha chiarito di essere contrario alla formazione di un gabinetto di guerra, che ha definito “piccola politica”.