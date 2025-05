Mo: Moretti, ‘ha ragione Veltroni, in piazza a fianco popolo Gaza’

12 Maggio 2025

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “Bene l’appello di Veltroni su Gaza, per la pace e a favore di ‘due popoli due Stati’: non possiamo più voltarci dall’altra parte e stare in silenzio . È arrivato il momento di scendere in piazza a manifestare contro il massacro di Netanyahu su cui per troppo tempo è calata una colpevole indifferenza da parte dei governi europei e delle sue stesse istituzioni. Sta a noi reagire e ritrovarci in una grande manifestazione che scuota le coscienze e imponga un cambio di passo per tutelare il popolo palestinese”. Così sui social l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti.