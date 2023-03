Mo: morto l’adolescente palestinese ferito durante raid israeliano

Marzo 9, 2023

Tel Aviv, 9 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il Ministero della Salute palestinese ha riferito che un adolescente palestinese di 14 anni è morto per le ferite riportate martedì in una sparatoria registrata durante un raid dell’esercito israeliano nella città di Jenin, in Cisgiordania.

Il ragazzo, identificato come Walid Saad Daud Nassar, aveva riportato gravi ferite a causa di diversi colpi di arma da fuoco durante l’operazione con cui le forze di sicurezza israeliane cercavano di arrestare il principale sospettato dell’uccisione di due coloni avvenuta a fine febbraio e che risulterebbero tra i deceduti.

Le autorità palestinesi hanno accusato l’esercito israeliano di aver ucciso 78 palestinesi, di cui 14 donne e bambini, dall’inizio dell’anno, secondo le informazioni dell’agenzia di stampa Wafa.