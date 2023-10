Mo: Mosca, ‘Quartetto deve ricominciare a funzionare’

Ottobre 12, 2023

Mosca, 12 ott. (Adnkronos) – È necessario procedere verso il ripristino del Quartetto per il Medio Oriente (composto da Unione Europea, della Federazione Russa, gli Stati Uniti e le Nazioni Unite) per risolvere l’attuale crisi nella regione. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. “È necessario cercare di ripristinare il funzionamento del ‘quartetto’ di intermediari internazionali – ha spiegato – in modo che le parti insieme agli intermediari e a tutti coloro che sono interessati a livello mondiale, possano sedersi al tavolo delle trattative”.

“Se c’è davvero il desiderio di pace in questa regione, non ideale, ma concreto – ha aggiunto la Zakharova – allora è necessario procedere, non verso lo spiegamento di navi da guerra o verso dichiarazioni oltraggiose come quelle sentite da Washington, ma nella direzione di attuare e realizzare tutte quelle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e dell’Assemblea Generale dell’Onu che sono state approvate in tutti questi anni”.