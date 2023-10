Ottobre 10, 2023

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – “Mettere in campo ogni sforzo per ricostruire un processo di pace e riaffermare il diritto di Israele e Palestina alla coesistenza sulla base dello spirito e delle condizioni poste dagli accordi di Oslo, per l’obiettivo dei ‘due popoli e due Stati'”. Si legge nella mozione Pd-M5S-Avs.