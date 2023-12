Mo: Msf, ‘condizioni ospedali di Gaza come nella Prima Guerra Mondiale’

Dicembre 12, 2023

Gaza, 12 dic. (Adnkronos) – La situazione nell’ospedale Kamal Adwan è catastrofica. Lo ha affermato Medici Senza Frontiere (Msf), mentre l’esercito israeliano continua il suo raid nella struttura medica. “Siamo indignati per quello che sta succedendo”, ha detto ad al Jazeera Leo Cans, capo missione di Msf in Palestina. “È lo stesso scenario dell’ospedale al-Shifa che si ripete ancora e ancora in altri ospedali”.

Cans ha aggiunto che i medici e gli operatori sanitari di Msf in tutta Gaza operano in condizioni paragonabili a quelle della Prima Guerra Mondiale, avvenuta oltre un secolo fa. “Stiamo operando sul campo. I bambini arrivano con ferite molto gravi e i chirurghi devono eseguire più operazioni ma non ci sono più letti”. Gli ospedali sono stati costretti a dimettere pazienti che normalmente avrebbero ricoverato a causa della mancanza di spazio. Si stima che il 60% delle ferite si infetti, diventando potenzialmente pericolose per la vita. “Questo è totalmente disumano, è totalmente inaccettabile”, ha detto.