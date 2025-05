Mo: Mustafa, ‘Israele ascolterà in caso di sanzioni, sarebbe via verso pace’

25 Maggio 2025

Gaza, 25 mag. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il primo ministro palestinese Mohamed Mustafa ha espresso fiducia nel fatto che Israele “ascolterà” e porrà fine alla sua offensiva militare a Gaza se verranno imposte sanzioni, come ha suggerito il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares durante un incontro a Madrid per promuovere una soluzione a due stati. “Ciò che sta accadendo in Palestina è molto triste e vorremmo che finisse il prima possibile”, ha detto Mustafa, che è anche ministro degli Esteri, al suo arrivo all’incontro, aggiungendo che vorrebbero che Israele ascoltasse le richieste di far entrare il cibo a Gaza, “di fermare la carestia e di fermare il genocidio”.

“Molti paesi nel mondo vedono cosa sta succedendo e chiaramente lo disapprovano, ma è ovvio che la disapprovazione non serve a nulla”, ha avvertito, sottolineando che esercitare “maggiore pressione” sarebbe appropriato data la sofferenza dei palestinesi. Quindi, ha aggiunto, “ci auguriamo che venga fatta maggiore pressione su Israele affinché ponga fine alla guerra, apra i confini, ponga fine all’occupazione e proceda verso la pace”.