Mo: Nael Barghouti, ‘nostro obiettivo è liberare la Palestina dal mare al fiume’

Gaza, 27 feb. (Adnkronos) – Nael Barghouti, il palestinese incarcerato per più tempo da Israele e che è stato rilasciato 2 settimane fa, ha inviato un messaggio di gratitudine alla popolazione di Gaza per aver resistito all’occupazione israeliana. In un video verificato dall’agenzia di fact-checking Sanad di al Jazeera, ha affermato: “Ci rivolgiamo a tutto il nostro popolo nel mondo e alle persone libere del mondo: l’obiettivo del nostro popolo rimarrà quello di unificare la nazione araba per liberare la Palestina dal mare al fiume”.

Barghouti, nato nella città di Kobar, nella Cisgiordania occupata, il 23 ottobre 1957, ha trascorso più di 40 anni nelle carceri israeliane. È stato rilasciato per la prima volta come parte di uno scambio nel 2011 e arrestato di nuovo nel 2014.