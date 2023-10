Mo: Napoli (Az), ‘perplesso su esclusione Zaki da Salone libro ma grande stima per Benini’

Ottobre 13, 2023

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “Sono tanti gli appuntamenti annullati per Patrick Zaki: dopo Fazio, che doveva ospitarlo a Che tempo che fa, ecco il Sermig di Torino e ora la sindaca di Brescia. Scelte decise in assoluta libertà, voglio credere, come in assoluta libertà la direttrice Annalena Benini ha confermato la sua presenza al Salone del libro. Di tutti gli appuntamenti sprogrammati, resta confermato soltanto quello del Salone”. Lo afferma Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione.

“Zaki – continua – ha spiegato, senza convincermi, la sua posizione sulle stragi di sabato 7 ottobre in Israele. Chi lo ha escluso avrebbe dovuto forse motivare meglio, senza anatemi ma neppure senza indulgenza, le ragioni della sua esclusione. Zaki mette sullo stesso piano le stragi dei terroristi e la reazione di Israele, ignorando che gli israeliani non vanno casa per casa a Gaza a decapitare bambini, donne e anziani. Equiparare una banda di criminali nazisti all’esercito di una democrazia è un fuor d’opera che Zaki doveva risparmiarsi, e risparmiarci. Rimane il fatto che la democrazia è talmente forte e superiore a chi ne denuncia le lacune e poco ne apprezza le virtù da poter concedere la parola a tutti”.

“Ad Annalena Benini, direttrice scrupolosa e spigolosa, non si poteva chiedere di rinnegare il senso e il significato del Salone: ascoltare e far parlare. Anche se sono alcune nefandezze di Zaki. Dopo tutto usciamo indenni anche dopo aver ascoltato sulle Tv gli sproloqui di una mancata ambasciatrice che odia l’Occidente”, conclude Napoli.