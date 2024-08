Mo: Nasrallah, ‘incertezza su tempi ritorsione è parte punizione contro Israele’

6 Agosto 2024

Beirut, 6 ago. (Adnkronos) – L’incertezza sulla data della ritorsione costituisce “parte della punizione” per Israele. Lo ha detto – citato dal Times of Israel – il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah invitando i membri dell’“asse della resistenza” sostenuto dall’Iran in Iraq e Yemen a continuare a sostenere Gaza nonostante le “difficoltà e i sacrifici”, esortando al contempo gli altri paesi arabi a “svegliarsi di fronte al pericolo che minaccia la regione”.

“Il pericolo israeliano non può essere affrontato nascondendo la testa sotto la sabbia, perché il nemico non ha linee rosse”, ha aggiunto il leader di Hezbollah, sottolineando che anche l’Iran è stato costretto a unirsi alla battaglia dopo l’assassinio del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, a Teheran.