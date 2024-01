Mo: Nbc, ‘no Israele a offerta cessate il fuoco di Hamas in cambio ostaggi’

Gennaio 22, 2024

Washington, 22 gen. (Adnkronos) – I colloqui sul rilascio degli ostaggi a Gaza rimangono in un vicolo cieco a causa della richiesta di Hamas di un cessate il fuoco permanente. Lo riferisce Nbc News citando fonti diplomatiche, secondo cui funzionari americani, qatarioti ed egiziani continuano a spingere per un accordo che libererebbe circa 130 prigionieri che si ritiene siano rimasti a Gaza, molto probabilmente nascosti sottoterra in tunnel o in case private. Secondo funzionari israeliani, in cambio della liberazione degli ostaggi, Hamas chiede la cessazione permanente dei combattimenti, il ritiro completo delle forze israeliane da Gaza e il rilascio di un gran numero di prigionieri palestinesi, compresi alcuni responsabili dell’attacco del 7 ottobre.

Un funzionario di Hamas ha detto in un’intervista che il gruppo non andrà avanti finché non avrà la promessa che la guerra finirà e tutte le truppe israeliane lasceranno Gaza. “Questo è il nocciolo della discussione”, ha detto il funzionario di Hamas. Funzionari israeliani affermano che i loro sforzi per ottenere il rilascio degli ostaggi non si sono mai fermati, ma la scorsa settimana si sono opposti alle richieste di Hamas per un cessate il fuoco permanente, secondo un alto funzionario del governo israeliano. Ieri il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha pubblicamente respinto le richieste di Hamas.

“Gran parte dei dettagli sono concordati. Il punto critico è che gli israeliani non vogliono accettare un cessate il fuoco permanente”, ha detto all’emittente americana il diplomatico che ha chiesto di restare anonimo. “L’accordo includerebbe la sospensione dei combattimenti per oltre un mese con il rilascio di ostaggi in più fasi in cambio di prigionieri palestinesi”.