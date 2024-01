Mo: Netanyahu, ‘chiudere confine tra Egitto e Gaza prima fine guerra’

Gennaio 13, 2024

Tel Aviv, 13 gen. (Adnkronos) – Il confine tra Egitto e Gaza deve essere chiuso prima che la guerra di Israele con Hamas finisca. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Durante una conferenza stampa in occasione del centesimo giorno di guerra di Israele contro Hamas, Netanyahu ha sottolineato che Israele non potrà porre fine alla guerra fino alla chiusura della Philadelphi Route, una striscia di terra di 14 chilometri tra Israele ed Egitto.

“Distruggeremo Hamas, smilitarizzeremo Gaza, altrimenti attrezzature militari e altre armi mortali continueranno a entrare in questa apertura meridionale, quindi ovviamente dobbiamo chiuderla”, ha detto Netanyahu.

Ci sono diversi modi in cui Israele può prendere il controllo del corridoio, ma i funzionari non hanno deciso esattamente come procedere in tal senso, ha detto Netanyahu, sottolineando inoltre che l’unica decisione che hanno preso è che il passaggio “deve essere chiuso”.