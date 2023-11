Mo: Netanyahu, ‘Gaza deve essere smilitarizzata e deradicalizzata’

Novembre 28, 2023

Tel Aviv, 28 nov. (Adnkronos) – Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato in un’intervista al quotidiano tedesco Die Welt che dopo aver sconfitto Hamas, Israele dovrà “smilitarizzare” e “de-radicalizzare” la popolazione, aggiungendo che è “esattamente ciò che è stato fatto in Germania”.

“Potrebbe essere impossibile distruggere il nazionalsocialismo, perché ci sono ancora i neonazisti. Ma il regime nazista è stato distrutto. C’è stata la denazificazione, la cultura è cambiata”, ha detto Netanyahu, sottolineando che ciò potrebbe essere ottenuto attraverso “la vittoria militare totale, l’istruzione e imparare dagli errori del passato”.

“Le cose stanno cambiando anche nel mondo arabo”, ha continuato Netanyahu. “Guardate i tanti cittadini arabi di Israele… Sono integrati in una moderna società liberale, vale a dire Israele. Si può fare, ma bisogna decidere che sia fatto. Che senso ha vincere questa guerra, sradicare Hamas e non lavorare per la deradicalizzazione di Gaza?”