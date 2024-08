Mo: Netanyahu, ‘nostri nemici pagheranno prezzo elevato in caso di aggressione’

5 Agosto 2024

Tel Aviv, 4 ago. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – “Risponderemo e faremo pagare ai nostri nemici un prezzo elevato per qualsiasi atto di aggressione contro di noi, non importa da dove provenga”. Lo ha dichiarato il premier israeliano Benjamin Netanyahu durante un discorso pronunciato ieri e pubblicato sul Times of Israel, aggiungendo che il Paese è “in una guerra su più fronti contro l’asse del male dell’Iran” e che Israele sta “colpendo con grande forza” le diverse milizie filo-iraniane nella regione.

“Siamo preparati a qualsiasi scenario, sia offensivo che difensivo”, ha affermato il il primo ministro israeliano, cosa condivisa anche dal ministro della Difesa, Yoav Gallant, che ha sottolineato la capacità dell’Esercito sia per la difesa terrestre, che aerea, che per attaccare.