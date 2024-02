Mo: Netanyahu, ‘progressi impossibili se Hamas non cambia sua posizione delirante’**

Febbraio 14, 2024

Tel Aviv, 14 feb. (Adnkronos) – Non si potranno fare progressi nei colloqui al Cairo finché Hamas non cambierà la sua posizione “delirante”. Lo ha detto l’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, precisando che “al Cairo, Israele non ha ricevuto alcuna nuova proposta da parte di Hamas per il rilascio dei nostri ostaggi. Il primo ministro insiste affinché Israele non si sottometta alle richieste deliranti di Hamas”.

“Un cambiamento nelle posizioni di Hamas consentirà di avanzare nei negoziati”, si legge nella dichiarazione dell’ufficio di Netanyahu, che, secondo quanto riferito dai media locali, ha rifiutato di inviare una delegazione al Cairo domani, sostenendo che non ha senso farlo finché Hamas non rinuncerà alle sue richieste riguardanti il ​​rilascio di un gran numero di prigionieri palestinesi.

Il Forum delle famiglie degli ostaggi ha reagito duramente alla notizia, affermando che la decisione è una condanna a morte per gli ostaggi rimasti.