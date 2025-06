Mo: Netanyahu, ‘progressi su ritorno ostaggi, ma è presto per dare speranze’

10 Giugno 2025

Tel Aviv, 10 giu. (Adnkronos) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che, nonostante i progressi significativi per il ritorno degli ostaggi a Gaza , “è troppo presto per dare speranza alla gente”. In un video pubblicato sui social, il premier ha aggiunto che “ci stiamo lavorando senza sosta”. L’Hostage Families Forum ha risposto alle dichiarazioni di Netanyahu, esortando il primo ministro a raggiungere un accordo. “In questo momento, mentre il primo ministro ci aggiorna attraverso i media (di nuovo) sui significativi progressi nei negoziati, vorremmo ricordare che c’è un accordo generale sul tavolo e il primo ministro potrebbe firmarlo domani mattina, se decidesse di farlo”.

“Il popolo israeliano, a maggioranza decisiva, vuole un accordo che riporti indietro tutti i 55 ostaggi, a costo di fermare i combattimenti. Senza selezioni, senza categorie e senza una crudele separazione tra una vita e l’altra”, ha affermato il Forum. “Le famiglie sono stanche di giri di parole e false narrazioni; desiderano ardentemente buone notizie e sperano che il primo ministro abbia il coraggio di scegliere l’unica linea d’azione che possa garantire la vittoria israeliana e la rinascita nazionale”.