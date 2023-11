Mo: Netanyahu: ‘siamo impegnati per rilascio tutti nostri ostaggi’

Novembre 28, 2023

Tel Aviv, 28 nov. (Adnkronos) – Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha riferito che Israele è “obbligato a completare la restituzione degli ostaggi ed è impegnato per il rilascio di tutti i nostri ostaggi, donne e bambini, e poi di tutti gli altri, senza eccezione”.

Netanyahu ha aggiunto che Israele deve portare a termine i suoi obiettivi nella guerra, tra i quali “l’eliminazione dell’organizzazione terroristica Hamas sopra e sotto terra, e ovviamente Gaza non tornerà ad essere quella che era e non potrà più rappresentare una minaccia per il nostro Paese”.