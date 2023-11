Mo: Nevi-Bergamini (Fi), ‘da Conte becera propaganda politica’

Novembre 15, 2023

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “È ironico che Conte e il Movimento 5 Stelle, che hanno isolato l’Italia facendo scelte scriteriate in politica estera, mostrando contiguità al regime di Maduro in Venezuela, andando a sostenere i Gilet gialli in Francia, sottoscrivendo il trattato della via della seta con il Governo Cinese, accogliendo con entusiasmo i “medici” russi durante la pandemia, si permettano oggi di attaccare il ministro degli Esteri Tajani, che ha avuto il merito di far tornare l’Italia al centro della politica europea e internazionale”. E’ quanto dichiarano in una nota il portavoce nazionale di Forza Italia, Raffaele Nevi, e la responsabile esteri del partito azzurro, Deborah Bergamini.

“Oggi Tajani ha spiegato in modo serio e lineare la linea tenuta dal governo italiano per salvare più civili possibili nel conflitto israeliano-palestinese e nello scoraggiare un’escalation del conflitto, sottolineando l’impegno assoluto del nostro Paese per una soluzione diplomatica del conflitto. Ma Conte pur di compiacere una parte della sinistra radicale di cui vuole diventare il paladino e di guadagnarsi un momento di ribalta mediatica, passa ad insultare il ministro Tajani accusandolo addirittura di non avere il coraggio di interrompere la fornitura di armi ad Israele ignorando che l’Italia dal 7 di ottobre non ha venduto alcun tipo di arma ad Israele. Quando parla di Tajani, di Forza Italia e del governo di centrodestra rifletta bene prima di fare becera propaganda politica. Abbia almeno il pudore di ricordarsi che è stato presidente del Consiglio di questo Paese”, concludono.