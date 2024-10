Mo: Ocha, ‘un quarto Libano sottoposto da Israele a ordine sfollamento’

9 Ottobre 2024

Washington, 9 ott. (Adnkronos) – “La crisi umanitaria in Libano si sta deteriorando a un ritmo allarmante e un quarto del territorio libanese è ora sottoposto a ordine di sfollamento israeliano”, poiché “gli attacchi aerei israeliani non solo si sono intensificati, ma si sono anche estesi” e “stanno colpendo sempre più infrastrutture civili critiche”. Lo ha dichiarato l’ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha) in un aggiornamento sulla situazione in Libano.

“Emessi quotidianamente dall’esercito israeliano – scrive l’Ocha – gli ordini di sfollamento per oltre 100 villaggi e quartieri urbani nel Libano meridionale continuano a costringere le persone a fuggire. Il settore sanitario libanese è sotto una pressione immensa di attacchi incessanti alle strutture e al personale medico. Allo stesso modo, il settore dell’istruzione in Libano affronta enormi sfide, con la maggior parte delle scuole pubbliche attualmente riconvertite in rifugi collettivi”.