Mo: Olmert, ‘azioni governo Netanyahu sono crimine di guerra’

28 Maggio 2025

Washington, 28 mag. (Adnkronos) – L’ex primo ministro israeliano Ehud Olmert ha criticato duramente la leadership politica di Israele e la condotta delle sue forze armate, dichiarando alla Cnn di non essere più in grado di difendere il suo Paese dalle accuse di crimini di guerra. Parlando del blocco degli aiuti umanitari a Gaza imposto da Israele per 11 settimane e del crescente numero di palestinesi uccisi, Olmert, premier dal 2006 al 2009, ha chiesto retoricamente: “Cosa sono se non crimini di guerra?”, aggiungendo che il primo ministro Benjamin Netanyahu e i membri di estrema destra del suo governo stanno “commettendo azioni che non possono essere interpretate in nessun altro modo”.