Mo: Olp a Blinken, ‘vergogna non ricordare 24mila palestinesi morti a Gaza’

Gennaio 15, 2024

Gaza, 15 gen. (Adnkronos) – La Missione palestinese permanente alle Nazioni Unite ha criticato il Segretario di Stato americano Antony Blinken per non aver fatto menzione dei 24.000 palestinesi uccisi nella Striscia di Gaza – circa la metà dei quali bambini – ricordando in un tweet i 100 giorni di guerra fra Israele e Hamas.

“Vergogna per coloro che rimangono complici e non chiedono un cessate il fuoco immediato a Gaza. Si vergognino”, si legge in un post dell’Olp su X. In precedenza, Blinken aveva parlato soltanto degli ostaggi, dicendo che “100 giorni di prigionia a Gaza sono troppo lunghi” e promettendo di riportarli indietro.