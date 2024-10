Mo: Oms, ‘campagna vaccinale antipolio iniziata bene nonostante raid Idf’

15 Ottobre 2024

Gaza, 15 ott. (Adnkronos) – La campagna antipolio a Gaza è iniziata bene nonostante gli attacchi israeliani. Lo ha riferito l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), aggiungendo di essere riuscita ad avviare il secondo ciclo della sua campagna contro la poliomielite nella zona centrale di Gaza e a vaccinare decine di migliaia di bambini, in coordinamento con Israele, nonostante i raid dell’Idf nella zona protetta.

Israele ha accettato di interrompere localmente i combattimenti per motivi umanitari, per consentire la distribuzione dei vaccini. Il portavoce dell’Oms Tarik Jašarević ha dichiarato in una conferenza stampa a Ginevra che ieri sono stati vaccinati oltre 92.000 bambini, ovvero circa la metà dei bambini destinati alla vaccinazione contro la poliomielite nell’area centrale.