Mo: Oms, medici e pazienti in fuga dagli ospedali del sud di Gaza

Gennaio 9, 2024

Gaza, 9 gen. (Adnkronos) – Funzionari dell’Organizzazione Mondiale della Sanità hanno espresso preoccupazione per il possibile collasso degli ospedali nel sud di Gaza mentre il conflitto si intensifica intorno alla città di Khan Younis, con molti membri del personale medico e pazienti in fuga per salvarsi la vita.

“Quello che stiamo vedendo è davvero preoccupante intorno a molti ospedali assieme all’intensificarsi delle ostilità, molto vicino all’ospedale europeo di Gaza”, ha detto Sean Casey, coordinatore delle squadre mediche di emergenza dell’Oms a Gaza, in una conferenza stampa a Ginevra.

“Stiamo assistendo al collasso del sistema sanitario a un ritmo molto rapido”, ha aggiunto, affermando che circa 600 pazienti sono fuggiti da un ospedale.