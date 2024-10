Mo: ong, sospetto raid Israele contro fabbrica iraniana auto in Siria

6 Ottobre 2024

Damasco, 6 ott. (Adnkronos) – Una fabbrica di automobili nella Siria centrale è stata colpita in un attacco presumibilmente imputabile all’Idf. Lo riportano i media israeliani. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, con sede in Gran Bretagna, il sito industriale colpito nella regione di Homs è iraniano.

Dall’inizio della guerra civile siriana nel 2011, si ritiene che Israele, che raramente rivendica gli attacchi in Siria, abbia effettuato centinaia di raid, colpendo principalmente posizioni dell’esercito e combattenti sostenuti dall’Iran, tra cui Hezbollah.