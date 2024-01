Mo: Onu, ‘100 giorni di guerra a Gaza sono macchia per umanità’

Gennaio 13, 2024

Ginevra, 13 gen. (Adnkronos) – “Le uccisioni massicce, la distruzione, lo sfollamento, la fame, le perdite e il dolore degli ultimi 100 giorni sono una macchia per l’umanità”. Lo dice in una nota Philippe Lazzarini, capo dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi.

“Sono passati 100 giorni da quando è iniziata la guerra devastante – ha aggiunto Lazzarini – che ha causato la morte e lo sfollamento di persone a Gaza, in seguito agli orribili attacchi che Hamas e altri gruppi hanno compiuto contro la popolazione di Israele. Sono stati 100 giorni di duro calvario e di ansia per gli ostaggi e le loro famiglie”.