Mo: Onu condanna attacco a ospedale Gaza e chiede il cessate il fuoco

Ottobre 18, 2023

Gaza, 18 ott. (Adnkronos) – Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha condannato l’esplosione di ieri nell’ospedale di Gaza, si è detto “inorridito” dalle centinaia di persone uccise e ha chiesto un immediato cessate il fuoco umanitario nella regione.

Parlando al Belt and Road Forum di Pechino, il segretario dell’Onu ha affermato: “Sono pienamente consapevole dei profondi problemi del popolo palestinese dopo 56 anni di occupazione, ma per quanto gravi siano, non possono giustificare gli atti di terrore contro i civili commessi da Hamas il 7 ottobre che ho immediatamente condannato. Quegli attacchi, tuttavia, non possono giustificare la punizione collettiva del popolo palestinese”.

Secondo il portavoce delle Nazioni Unite Stéphane Dujarric, Guterres si recherà in Egitto alla fine di questa settimana dove incontrerà il presidente Abdel Fattah el-Sisi e altri leader per parlare della situazione nella regione.