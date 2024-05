Mo: Onu, gli aiuti non raggiungono i civili a Gaza

31 Maggio 2024

Gaza, 31 mag. (Adnkronos) – I pochi aiuti che stanno entrando nella Striscia di Gaza non raggiungono chi ne ha bisogno. Lo hanno affermato le Nazioni Unite, invitando Israele a rispettare i suoi obblighi legali per garantire la consegna degli aiuti. “Gli aiuti che entrano nell’enclave non arrivano alla popolazione, e questo è un grosso problema”, ha detto Jens Laerke, portavoce dell’agenzia umanitaria delle Nazioni Unite Ocha.