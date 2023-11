Mo: Onu, ‘segnali crescenti di genocidio contro i palestinesi’

Novembre 16, 2023

Gaza, 16 nov. (Adnkronos) – Un gruppo di esperti delle Nazioni Unite afferma che ci sono “prove di un crescente incitamento al genocidio” contro il popolo palestinese, in quelle che aggiunge sono “gravi violazioni” commesse da Israele.

“Siamo profondamente turbati dal fallimento dei governi nel dare ascolto alla nostra richiesta e nel raggiungere un cessate il fuoco immediato”, ha affermato in una nota il gruppo di esperti, che comprende diversi relatori speciali delle Nazioni Unite.

“Siamo anche profondamente preoccupati – conclude la nota – per il sostegno di alcuni governi alla strategia di guerra di Israele contro la popolazione assediata di Gaza e per l’incapacità del sistema internazionale di mobilitarsi per prevenire il genocidio”.