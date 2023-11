Mo: Onu, un minuto silenzio per 99 dipendenti uccisi in guerra Israele-Hamas

Novembre 10, 2023

Washington, 10 nov. (Adnkronos/Dpa) – Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha invitato tutti gli uffici delle Nazioni Unite nel mondo a rispettare un minuto di silenzio il 13 novembre alle 9,30, per onorare i 99 membri dello staff che sono morti negli attacchi israeliani durante la guerra tra Israele e Hamas. Le bandiere dovranno essere issate a mezz’asta.

Mai prima d’ora dalla fondazione delle Nazioni Unite nel 1945 così tanti dipendenti hanno perso la vita durante un conflitto in un periodo di tempo così breve, ha detto un portavoce. La guerra è stata scatenata dai brutali attacchi compiuti in Israele il 7 ottobre dai terroristi di Hamas, che hanno ucciso 1.400 persone. In risposta, Israele ha bombardato la Striscia di Gaza, uccidendo più di 10.800 persone, per lo più civili, e ferendone oltre 27.000, secondo il Ministero della Sanità controllato da Hamas.