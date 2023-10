Ottobre 10, 2023

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – Si riapre la possibilità di un testo comune di parte dell’opposizione. Dopo un momento in cui sembrava prevalere l’ipotesi di andare ognuno con una propria risoluzione, negli ultimi minuti a ridosso della ripresa dei lavori in aula alla Camera, sembra si sia raggiunta l’accordo per la un testo comune Pd, M5S e Alleanza Verdi e Sinistra.