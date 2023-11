Mo: organizzazioni prigionieri palestinesi, ‘più di 3.300 arrestati in Cisgiordania’

Novembre 29, 2023

Ramallah, 29 nov. (Adnkronos) – L’asssociazione dei Prigionieri Palestinesi (Pps) e l’Autorità per gli Affari dei Prigionieri affermano che le forze israeliane hanno arrestato 35 palestinesi in Cisgiordania nelle ultime 24 ore, compreso un bambino di 12 anni. Il numero totale delle persone arrestate dal 7 ottobre è ora superiore a 3.325, si legge in un post sulla pagina Facebook del Pps.