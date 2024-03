Mo: Orlando, ‘a Rafah per dire stop a massacro a Gaza’

Marzo 2, 2024

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Finisce il congresso del Pse che ha indicato Nicolas Schmit come candidato alla guida della Commissione europea e questa notte partiremo per l’Egitto. Poi dall’Egitto andremo a Rafah, all’ingresso della Striscia di Gaza, con altri colleghi parlamentari del Pd, di Sinistra italiana e del Movimento Cinquestelle. Si tratta di una missione che serve a dare un segnale chiaro e forte: basta con il massacro a Gaza, stop all’aggressione del popolo palestinese”. Così il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro Andrea Orlando in un video pubblicato sui social.

“Abbiamo sempre condannato gli atti criminali di Hamas -aggiunge- ma questo non può giustificare una rappresaglia su tutto il popolo palestinese. È necessario che la comunità internazionale si muova, è necessario che le opinioni pubbliche europee si muovano, che l’Unione europea si muova, è necessario lavorare per un riconoscimento dello Stato palestinese. Quello che possiamo fare noi direttamente -conclude Orlando- è portare questo messaggio e dare un segnale politico che vada in questa direzione”.