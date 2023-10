Mo: Orlando, ‘non rassegnarsi a logica armi e vendetta’

Ottobre 15, 2023

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Io penso che non sia giusto rinunciare alla complessità nell’affrontare questo passaggio, nel senso che non mi convince l’appello che implicitamente fa la destra, ma non soltanto la destra, a difendere l’Occidente rinunciando ad essere l’Occidente, rinunciando alle peculiarità della nostra cultura democratica, il riconoscimento della complessità delle situazioni, la capacità del dialogo, la capacità di cogliere le contraddizioni”. Lo ha detto il deputato Pd Andrea Orlando nel suo intervento conclusivo della Festa nazionale di Dems, associazione da lui fondata e di cui è presidente, a Rimini.

“Non mi convince l’idea secondo la quale il problema sia semplicemente schierarsi. Noi non abbiamo problemi a riconoscere il diritto di Israele alla sua esistenza e ad un futuro di pace, ma non ci risparmiamo il richiamo alle regole del diritto internazionale, quelle del diritto internazionale di guerra. E soprattutto non vogliamo che questo passaggio così complicato sia vissuto dal nostro mondo al quale apparteniamo e nel quale ci collochiamo, come la riedizione della risposta all’11 settembre”.

“C’è una chiusura identitaria e una riduzione degli spazi di libertà e di pluralismo, anche nel nostro campo. Perché è il pluralismo e la capacità di cogliere la complessità che ci fa dare ragione ad Israele e riconoscere il suo valore come democrazia, collocata in un mondo che non conosce la democrazia. Che ci consente di spiegare a quei giovani studenti che sventolano la bandiera palestinese che Hamas non è Al-Fatah e non è l’organizzazione di liberazione della Palestina. Non è un movimento laico di ispirazione sociale, ma è un movimento reazionario e integralista. Ma contemporaneamente ci consente di non rassegnarci all’idea che l’unico modo di risoluzione delle controversie sia logica delle armi e della vendetta”.