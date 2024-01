Mo: Orlando, ‘Schlein? Porci problema di cosa fare di più per fermare strage’

Gennaio 21, 2024

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Penso che quella della Schlein fosse una dichiarazione che cercava e cerca di affrontare un tema. Noi abbiamo condannato con nettezza e durezza il terrorismo di Hamas, il suo fondamentalismo, le barbarie in cui ha fatto ricadere quella parte del mondo ma adesso, dopo più di 20mila morti, centinaia nelle ultime ore, di cui il 75% bambini o minori, dobbiamo porci il tema di cosa si possa fare di più per fermare quella strage. Credo che con quel ragionamento la Schlein mirasse lì”.Lo ha detto il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, al Caffè della domenica con Maria Latella su Radio24.

“Credo che noi dobbiamo continuare a mantenere tutti gli obiettivi che abbiamo detto, cioè chiedere l’applicazione della risoluzione dell’ONU sui due popoli, due Stati, ma a questo punto forse fare anche un salto di qualità guardando alla realtà. Uno Stato c’è mentre un altro no, quindi probabilmente il tema adesso è come si favorisce la nascita di uno Stato palestinese che è a mio avviso in questo momento la questione fondamentale sulla quale il nostro Governo potrebbe svolgere un ruolo che non sta, in questo momento, svolgendo”.